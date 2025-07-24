Moedas / NVR
NVR: NVR Inc
8148.65 USD 50.56 (0.62%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVR para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8090.00 e o mais alto foi 8414.14.
Veja a dinâmica do par de moedas NVR Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8090.00 8414.14
Faixa anual
6562.85 9964.77
- Fechamento anterior
- 8199.21
- Open
- 8211.90
- Bid
- 8148.65
- Ask
- 8148.95
- Low
- 8090.00
- High
- 8414.14
- Volume
- 270
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 12.54%
- Mudança anual
- -17.22%
