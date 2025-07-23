货币 / NVR
NVR: NVR Inc
8199.21 USD 87.18 (1.05%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVR汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点8127.85和高点8282.91进行交易。
关注NVR Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8127.85 8282.91
年范围
6562.85 9964.77
- 前一天收盘价
- 8286.39
- 开盘价
- 8282.91
- 卖价
- 8199.21
- 买价
- 8199.51
- 最低价
- 8127.85
- 最高价
- 8282.91
- 交易量
- 144
- 日变化
- -1.05%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 13.24%
- 年变化
- -16.71%
