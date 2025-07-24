Dövizler / NVR
NVR: NVR Inc
8097.80 USD 92.86 (1.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVR fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8077.72 ve Yüksek fiyatı olarak 8200.01 aralığında işlem gördü.
NVR Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NVR haberleri
Günlük aralık
8077.72 8200.01
Yıllık aralık
6562.85 9964.77
- Önceki kapanış
- 8190.66
- Açılış
- 8096.66
- Satış
- 8097.80
- Alış
- 8098.10
- Düşük
- 8077.72
- Yüksek
- 8200.01
- Hacim
- 123
- Günlük değişim
- -1.13%
- Aylık değişim
- 0.69%
- 6 aylık değişim
- 11.84%
- Yıllık değişim
- -17.74%
21 Eylül, Pazar