NVR: NVR Inc

8097.80 USD 92.86 (1.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVR fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8077.72 ve Yüksek fiyatı olarak 8200.01 aralığında işlem gördü.

NVR Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8077.72 8200.01
Yıllık aralık
6562.85 9964.77
Önceki kapanış
8190.66
Açılış
8096.66
Satış
8097.80
Alış
8098.10
Düşük
8077.72
Yüksek
8200.01
Hacim
123
Günlük değişim
-1.13%
Aylık değişim
0.69%
6 aylık değişim
11.84%
Yıllık değişim
-17.74%
21 Eylül, Pazar