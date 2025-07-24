通貨 / NVR
NVR: NVR Inc
8190.66 USD 42.01 (0.52%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVRの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり8055.00の安値と8190.66の高値で取引されました。
NVR Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVR News
1日のレンジ
8055.00 8190.66
1年のレンジ
6562.85 9964.77
- 以前の終値
- 8148.65
- 始値
- 8144.60
- 買値
- 8190.66
- 買値
- 8190.96
- 安値
- 8055.00
- 高値
- 8190.66
- 出来高
- 252
- 1日の変化
- 0.52%
- 1ヶ月の変化
- 1.84%
- 6ヶ月の変化
- 13.12%
- 1年の変化
- -16.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K