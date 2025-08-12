Валюты / NI
NI: NiSource Inc
39.34 USD 1.21 (2.98%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NI за сегодня изменился на -2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.29, а максимальная — 40.55.
Следите за динамикой NiSource Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.29 40.55
Годовой диапазон
33.65 43.00
- Предыдущее закрытие
- 40.55
- Open
- 40.41
- Bid
- 39.34
- Ask
- 39.64
- Low
- 39.29
- High
- 40.55
- Объем
- 9.288 K
- Дневное изменение
- -2.98%
- Месячное изменение
- -6.36%
- 6-месячное изменение
- -1.65%
- Годовое изменение
- 13.67%
