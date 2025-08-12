КотировкиРазделы
Валюты / NI
NI: NiSource Inc

39.34 USD 1.21 (2.98%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NI за сегодня изменился на -2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.29, а максимальная — 40.55.

Следите за динамикой NiSource Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
39.29 40.55
Годовой диапазон
33.65 43.00
Предыдущее закрытие
40.55
Open
40.41
Bid
39.34
Ask
39.64
Low
39.29
High
40.55
Объем
9.288 K
Дневное изменение
-2.98%
Месячное изменение
-6.36%
6-месячное изменение
-1.65%
Годовое изменение
13.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.