NI: NiSource Inc
39.63 USD 0.29 (0.74%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NI de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.44, mientras que el máximo ha alcanzado 40.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NiSource Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
39.44 40.08
Rango anual
33.65 43.00
- Cierres anteriores
- 39.34
- Open
- 39.44
- Bid
- 39.63
- Ask
- 39.93
- Low
- 39.44
- High
- 40.08
- Volumen
- 7.229 K
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- -5.67%
- Cambio a 6 meses
- -0.92%
- Cambio anual
- 14.50%
