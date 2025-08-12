货币 / NI
NI: NiSource Inc
39.34 USD 1.21 (2.98%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NI汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点39.29和高点40.55进行交易。
关注NiSource Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NI新闻
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- NiSource (NI) Upgraded to Buy: Here's Why
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- NiSource (NI) Could Be a Great Choice
- Why OGE Energy Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- NiSource stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid Indiana regulatory uncertainty
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- NiSource stock falls as Indiana regulatory changes may delay Genco spinoff
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- AES Advances on Strong Renewable Energy Buildout and LNG Expansion
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Alliant Energy Rides on Renewable Expansion & Strategic Investments
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Why TransAlta Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Here's Why NiSource Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Are Utilities Stocks Lagging NiSource (NI) This Year?
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- NiSource stock price target raised to $46 by Wolfe Research
- Here's Why IDACORP Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Away
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- NiSource declares quarterly dividend of $0.28 per share
日范围
39.29 40.55
年范围
33.65 43.00
- 前一天收盘价
- 40.55
- 开盘价
- 40.41
- 卖价
- 39.34
- 买价
- 39.64
- 最低价
- 39.29
- 最高价
- 40.55
- 交易量
- 9.288 K
- 日变化
- -2.98%
- 月变化
- -6.36%
- 6个月变化
- -1.65%
- 年变化
- 13.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值