NI: NiSource Inc
40.15 USD 0.52 (1.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NI hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.33 bis zu einem Hoch von 40.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die NiSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NI News
Tagesspanne
39.33 40.31
Jahresspanne
33.65 43.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.63
- Eröffnung
- 39.41
- Bid
- 40.15
- Ask
- 40.45
- Tief
- 39.33
- Hoch
- 40.31
- Volumen
- 7.920 K
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- -4.43%
- 6-Monatsänderung
- 0.37%
- Jahresänderung
- 16.01%
