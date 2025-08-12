KurseKategorien
Währungen / NI
NI: NiSource Inc

40.15 USD 0.52 (1.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NI hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.33 bis zu einem Hoch von 40.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die NiSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
39.33 40.31
Jahresspanne
33.65 43.00
Vorheriger Schlusskurs
39.63
Eröffnung
39.41
Bid
40.15
Ask
40.45
Tief
39.33
Hoch
40.31
Volumen
7.920 K
Tagesänderung
1.31%
Monatsänderung
-4.43%
6-Monatsänderung
0.37%
Jahresänderung
16.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K