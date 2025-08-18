Devises / NI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NI: NiSource Inc
40.31 USD 0.16 (0.40%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NI a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.10 et à un maximum de 40.57.
Suivez la dynamique NiSource Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NI Nouvelles
- CenterPoint Energy Eyes Growth via Renewables & Capital Deployment
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- NiSource (NI) Upgraded to Buy: Here's Why
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- NiSource (NI) Could Be a Great Choice
- Why OGE Energy Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- NiSource stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid Indiana regulatory uncertainty
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- NiSource stock falls as Indiana regulatory changes may delay Genco spinoff
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- AES Advances on Strong Renewable Energy Buildout and LNG Expansion
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Alliant Energy Rides on Renewable Expansion & Strategic Investments
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Why TransAlta Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Here's Why NiSource Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Are Utilities Stocks Lagging NiSource (NI) This Year?
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- NiSource stock price target raised to $46 by Wolfe Research
- Here's Why IDACORP Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Away
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
Range quotidien
40.10 40.57
Range Annuel
33.65 43.00
- Clôture Précédente
- 40.15
- Ouverture
- 40.28
- Bid
- 40.31
- Ask
- 40.61
- Plus Bas
- 40.10
- Plus Haut
- 40.57
- Volume
- 4.100 K
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- -4.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.78%
- Changement Annuel
- 16.47%
20 septembre, samedi