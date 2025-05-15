Валюты / NEXN
NEXN: Nexxen International Ltd - American Depository Shares
9.50 USD 0.15 (1.55%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEXN за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.47, а максимальная — 9.70.
Следите за динамикой Nexxen International Ltd - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.47 9.70
Годовой диапазон
6.93 12.60
- Предыдущее закрытие
- 9.65
- Open
- 9.59
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Low
- 9.47
- High
- 9.70
- Объем
- 778
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- -4.43%
- 6-месячное изменение
- 11.76%
- Годовое изменение
- 18.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.