Valute / NEXN
NEXN: Nexxen International Ltd - American Depository Shares
9.49 USD 0.13 (1.39%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEXN ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.45 e ad un massimo di 9.82.
Segui le dinamiche di Nexxen International Ltd - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.45 9.82
Intervallo Annuale
6.93 12.60
- Chiusura Precedente
- 9.36
- Apertura
- 9.69
- Bid
- 9.49
- Ask
- 9.79
- Minimo
- 9.45
- Massimo
- 9.82
- Volume
- 1.454 K
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- -4.53%
- Variazione Semestrale
- 11.65%
- Variazione Annuale
- 18.18%
20 settembre, sabato