NEXN: Nexxen International Ltd - American Depository Shares
9.36 USD 0.07 (0.75%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEXN hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.20 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nexxen International Ltd - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.20 9.41
Jahresspanne
6.93 12.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.29
- Eröffnung
- 9.32
- Bid
- 9.36
- Ask
- 9.66
- Tief
- 9.20
- Hoch
- 9.41
- Volumen
- 1.225 K
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- -5.84%
- 6-Monatsänderung
- 10.12%
- Jahresänderung
- 16.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K