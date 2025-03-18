КотировкиРазделы
Валюты / NBTX
Назад в Рынок акций США

NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs

9.74 USD 0.42 (4.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NBTX за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.72, а максимальная — 10.20.

Следите за динамикой Nanobiotix S.A. - ADSs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NBTX

Дневной диапазон
9.72 10.20
Годовой диапазон
2.76 10.59
Предыдущее закрытие
9.32
Open
9.72
Bid
9.74
Ask
10.04
Low
9.72
High
10.20
Объем
35
Дневное изменение
4.51%
Месячное изменение
17.49%
6-месячное изменение
176.70%
Годовое изменение
85.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.