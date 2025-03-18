Валюты / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
9.74 USD 0.42 (4.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBTX за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.72, а максимальная — 10.20.
Следите за динамикой Nanobiotix S.A. - ADSs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Nanobiotix S.A. (NBTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cancer-Focused Nanobiotix Adjusts $2.7 Billion Johnson & Johnson Agreement To Strengthen Finances And Relieve Funding Burden - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Nanobiotix (NASDAQ:NBTX)
Дневной диапазон
9.72 10.20
Годовой диапазон
2.76 10.59
- Предыдущее закрытие
- 9.32
- Open
- 9.72
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- Low
- 9.72
- High
- 10.20
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 4.51%
- Месячное изменение
- 17.49%
- 6-месячное изменение
- 176.70%
- Годовое изменение
- 85.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.