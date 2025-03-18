통화 / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
11.57 USD 0.74 (6.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBTX 환율이 오늘 -6.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.58이고 고가는 12.30이었습니다.
Nanobiotix S.A. - ADSs 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
10.58 12.30
년간 변동
2.76 13.20
- 이전 종가
- 12.31
- 시가
- 12.23
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- 저가
- 10.58
- 고가
- 12.30
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- -6.01%
- 월 변동
- 39.57%
- 6개월 변동
- 228.69%
- 년간 변동율
- 120.38%
20 9월, 토요일