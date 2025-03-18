시세섹션
통화 / NBTX
주식로 돌아가기

NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs

11.57 USD 0.74 (6.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NBTX 환율이 오늘 -6.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.58이고 고가는 12.30이었습니다.

Nanobiotix S.A. - ADSs 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBTX News

일일 변동 비율
10.58 12.30
년간 변동
2.76 13.20
이전 종가
12.31
시가
12.23
Bid
11.57
Ask
11.87
저가
10.58
고가
12.30
볼륨
135
일일 변동
-6.01%
월 변동
39.57%
6개월 변동
228.69%
년간 변동율
120.38%
20 9월, 토요일