货币 / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
10.07 USD 0.33 (3.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NBTX汇率已更改3.39%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.85进行交易。
关注Nanobiotix S.A. - ADSs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NBTX新闻
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Nanobiotix S.A. (NBTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cancer-Focused Nanobiotix Adjusts $2.7 Billion Johnson & Johnson Agreement To Strengthen Finances And Relieve Funding Burden - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Nanobiotix (NASDAQ:NBTX)
日范围
10.07 10.85
年范围
2.76 10.85
- 前一天收盘价
- 9.74
- 开盘价
- 10.78
- 卖价
- 10.07
- 买价
- 10.37
- 最低价
- 10.07
- 最高价
- 10.85
- 交易量
- 6
- 日变化
- 3.39%
- 月变化
- 21.47%
- 6个月变化
- 186.08%
- 年变化
- 91.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值