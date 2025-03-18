FiyatlarBölümler
NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs

11.57 USD 0.74 (6.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NBTX fiyatı bugün -6.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.58 ve Yüksek fiyatı olarak 12.30 aralığında işlem gördü.

Nanobiotix S.A. - ADSs hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.58 12.30
Yıllık aralık
2.76 13.20
Önceki kapanış
12.31
Açılış
12.23
Satış
11.57
Alış
11.87
Düşük
10.58
Yüksek
12.30
Hacim
135
Günlük değişim
-6.01%
Aylık değişim
39.57%
6 aylık değişim
228.69%
Yıllık değişim
120.38%
