通貨 / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
12.31 USD 2.11 (20.69%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBTXの今日の為替レートは、20.69%変化しました。日中、通貨は1あたり11.62の安値と13.20の高値で取引されました。
Nanobiotix S.A. - ADSsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NBTX News
- Nanobiotix: Today's Data Readout For Radiation Therapy Enhances Bull Case (NASDAQ:NBTX)
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Nanobiotix S.A. (NBTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cancer-Focused Nanobiotix Adjusts $2.7 Billion Johnson & Johnson Agreement To Strengthen Finances And Relieve Funding Burden - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Nanobiotix (NASDAQ:NBTX)
1日のレンジ
11.62 13.20
1年のレンジ
2.76 13.20
- 以前の終値
- 10.20
- 始値
- 12.50
- 買値
- 12.31
- 買値
- 12.61
- 安値
- 11.62
- 高値
- 13.20
- 出来高
- 396
- 1日の変化
- 20.69%
- 1ヶ月の変化
- 48.49%
- 6ヶ月の変化
- 249.72%
- 1年の変化
- 134.48%
