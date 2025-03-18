クォートセクション
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs

12.31 USD 2.11 (20.69%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NBTXの今日の為替レートは、20.69%変化しました。日中、通貨は1あたり11.62の安値と13.20の高値で取引されました。

Nanobiotix S.A. - ADSsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.62 13.20
1年のレンジ
2.76 13.20
以前の終値
10.20
始値
12.50
買値
12.31
買値
12.61
安値
11.62
高値
13.20
出来高
396
1日の変化
20.69%
1ヶ月の変化
48.49%
6ヶ月の変化
249.72%
1年の変化
134.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K