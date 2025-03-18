QuotazioniSezioni
Valute / NBTX
Tornare a Azioni

NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs

11.57 USD 0.74 (6.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NBTX ha avuto una variazione del -6.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.58 e ad un massimo di 12.30.

Segui le dinamiche di Nanobiotix S.A. - ADSs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBTX News

Intervallo Giornaliero
10.58 12.30
Intervallo Annuale
2.76 13.20
Chiusura Precedente
12.31
Apertura
12.23
Bid
11.57
Ask
11.87
Minimo
10.58
Massimo
12.30
Volume
135
Variazione giornaliera
-6.01%
Variazione Mensile
39.57%
Variazione Semestrale
228.69%
Variazione Annuale
120.38%
20 settembre, sabato