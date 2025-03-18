Divisas / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
11.57 USD 0.74 (6.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NBTX de hoy ha cambiado un -6.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.58, mientras que el máximo ha alcanzado 12.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nanobiotix S.A. - ADSs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NBTX News
- Nanobiotix: Today's Data Readout For Radiation Therapy Enhances Bull Case (NASDAQ:NBTX)
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Nanobiotix S.A. (NBTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cancer-Focused Nanobiotix Adjusts $2.7 Billion Johnson & Johnson Agreement To Strengthen Finances And Relieve Funding Burden - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Nanobiotix (NASDAQ:NBTX)
Rango diario
10.58 12.30
Rango anual
2.76 13.20
- Cierres anteriores
- 12.31
- Open
- 12.23
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 10.58
- High
- 12.30
- Volumen
- 135
- Cambio diario
- -6.01%
- Cambio mensual
- 39.57%
- Cambio a 6 meses
- 228.69%
- Cambio anual
- 120.38%
21 septiembre, domingo