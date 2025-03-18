Moedas / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
10.20 USD 0.46 (4.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NBTX para hoje mudou para 4.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.07 e o mais alto foi 10.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Nanobiotix S.A. - ADSs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBTX Notícias
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Nanobiotix S.A. (NBTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cancer-Focused Nanobiotix Adjusts $2.7 Billion Johnson & Johnson Agreement To Strengthen Finances And Relieve Funding Burden - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Nanobiotix (NASDAQ:NBTX)
Faixa diária
10.07 10.96
Faixa anual
2.76 13.20
- Fechamento anterior
- 9.74
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.07
- High
- 10.96
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 4.72%
- Mudança mensal
- 23.04%
- Mudança de 6 meses
- 189.77%
- Mudança anual
- 94.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh