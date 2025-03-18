Währungen / NBTX
NBTX: Nanobiotix S.A. - ADSs
12.31 USD 2.11 (20.69%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBTX hat sich für heute um 20.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.62 bis zu einem Hoch von 13.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nanobiotix S.A. - ADSs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.62 13.20
Jahresspanne
2.76 13.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.20
- Eröffnung
- 12.50
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Tief
- 11.62
- Hoch
- 13.20
- Volumen
- 396
- Tagesänderung
- 20.69%
- Monatsänderung
- 48.49%
- 6-Monatsänderung
- 249.72%
- Jahresänderung
- 134.48%
