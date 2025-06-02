Валюты / MULN
MULN: Mullen Automotive Inc
0.07 USD 0.01 (16.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MULN за сегодня изменился на 16.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.06, а максимальная — 0.07.
Следите за динамикой Mullen Automotive Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.06 0.07
Годовой диапазон
0.04 118.00
- Предыдущее закрытие
- 0.06
- Open
- 0.07
- Bid
- 0.07
- Ask
- 0.37
- Low
- 0.06
- High
- 0.07
- Объем
- 21.285 K
- Дневное изменение
- 16.67%
- Месячное изменение
- -80.56%
- 6-месячное изменение
- -74.07%
- Годовое изменение
- -99.94%
