MIR: Mirion Technologies Inc Class A
23.94 USD 0.47 (2.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIR за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.95, а максимальная — 23.94.
Следите за динамикой Mirion Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.95 23.94
Годовой диапазон
10.76 23.94
- Предыдущее закрытие
- 23.47
- Open
- 23.32
- Bid
- 23.94
- Ask
- 24.24
- Low
- 22.95
- High
- 23.94
- Объем
- 6.149 K
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- 19.94%
- 6-месячное изменение
- 64.88%
- Годовое изменение
- 116.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.