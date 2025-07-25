КотировкиРазделы
Валюты / MIR
MIR: Mirion Technologies Inc Class A

23.94 USD 0.47 (2.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MIR за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.95, а максимальная — 23.94.

Следите за динамикой Mirion Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MIR

Дневной диапазон
22.95 23.94
Годовой диапазон
10.76 23.94
Предыдущее закрытие
23.47
Open
23.32
Bid
23.94
Ask
24.24
Low
22.95
High
23.94
Объем
6.149 K
Дневное изменение
2.00%
Месячное изменение
19.94%
6-месячное изменение
64.88%
Годовое изменение
116.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.