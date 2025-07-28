KurseKategorien
Währungen / MIR
MIR: Mirion Technologies Inc Class A

24.59 USD 1.89 (8.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MIR hat sich für heute um 8.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.85 bis zu einem Hoch von 24.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mirion Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.85 24.71
Jahresspanne
10.76 24.71
Vorheriger Schlusskurs
22.70
Eröffnung
23.03
Bid
24.59
Ask
24.89
Tief
22.85
Hoch
24.71
Volumen
8.563 K
Tagesänderung
8.33%
Monatsänderung
23.20%
6-Monatsänderung
69.35%
Jahresänderung
122.74%
