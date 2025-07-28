Währungen / MIR
MIR: Mirion Technologies Inc Class A
24.59 USD 1.89 (8.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MIR hat sich für heute um 8.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.85 bis zu einem Hoch von 24.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mirion Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.85 24.71
Jahresspanne
10.76 24.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.70
- Eröffnung
- 23.03
- Bid
- 24.59
- Ask
- 24.89
- Tief
- 22.85
- Hoch
- 24.71
- Volumen
- 8.563 K
- Tagesänderung
- 8.33%
- Monatsänderung
- 23.20%
- 6-Monatsänderung
- 69.35%
- Jahresänderung
- 122.74%
