통화 / MIR
MIR: Mirion Technologies Inc Class A
24.44 USD 0.15 (0.61%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MIR 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.18이고 고가는 24.94이었습니다.
Mirion Technologies Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIR News
일일 변동 비율
24.18 24.94
년간 변동
10.76 24.94
- 이전 종가
- 24.59
- 시가
- 24.90
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- 저가
- 24.18
- 고가
- 24.94
- 볼륨
- 5.995 K
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- 22.44%
- 6개월 변동
- 68.32%
- 년간 변동율
- 121.38%
