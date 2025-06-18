КотировкиРазделы
Валюты / LEG
Назад в Рынок акций США

LEG: Leggett & Platt Incorporated

9.52 USD 0.11 (1.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LEG за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.29, а максимальная — 9.56.

Следите за динамикой Leggett & Platt Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LEG

Дневной диапазон
9.29 9.56
Годовой диапазон
6.47 13.82
Предыдущее закрытие
9.41
Open
9.45
Bid
9.52
Ask
9.82
Low
9.29
High
9.56
Объем
2.461 K
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
20.51%
Годовое изменение
-30.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.