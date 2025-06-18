Валюты / LEG
LEG: Leggett & Platt Incorporated
9.52 USD 0.11 (1.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEG за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.29, а максимальная — 9.56.
Следите за динамикой Leggett & Platt Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LEG
Дневной диапазон
9.29 9.56
Годовой диапазон
6.47 13.82
- Предыдущее закрытие
- 9.41
- Open
- 9.45
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Low
- 9.29
- High
- 9.56
- Объем
- 2.461 K
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 20.51%
- Годовое изменение
- -30.31%
