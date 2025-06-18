Währungen / LEG
LEG: Leggett & Platt Incorporated
9.63 USD 0.34 (3.66%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEG hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.28 bis zu einem Hoch von 9.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Leggett & Platt Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEG News
Tagesspanne
9.28 9.64
Jahresspanne
6.47 13.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.29
- Eröffnung
- 9.35
- Bid
- 9.63
- Ask
- 9.93
- Tief
- 9.28
- Hoch
- 9.64
- Volumen
- 2.269 K
- Tagesänderung
- 3.66%
- Monatsänderung
- 2.45%
- 6-Monatsänderung
- 21.90%
- Jahresänderung
- -29.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K