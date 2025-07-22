Валюты / IDYA
IDYA: IDEAYA Biosciences Inc
24.72 USD 0.19 (0.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDYA за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 25.08.
Следите за динамикой IDEAYA Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IDYA
- Mizuho подтверждает рейтинг "Выше рынка" для акций Ideaya Biosciences с целевой ценой $44
- Mizuho reiterates Outperform rating on Ideaya Biosciences stock at $44
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $38 from $36 at RBC Capital
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Special Call - Slideshow (NASDAQ:IDYA)
- IDEAYA reports promising results in urothelial cancer treatment trial
- Ideaya Biosciences shares jump on promising lung cancer drug data
- IDEAYA reports positive interim data for eye cancer treatment
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $45 at Citizens JMP
- Ideaya and Hengrui report promising data for DLL3-targeted cancer drug
- IDEAYA enrolls first lung cancer patient in targeted therapy trial
- Barclays initiates Ideaya Biosciences stock with Overweight rating
- Ideaya Biosciences stock initiated with Market Outperform rating by Citizens JMP
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $74 by JPMorgan
- IDEAYA Biosciences submits IND for new cancer drug IDE892
- Ideaya Biosciences stock surges after $210 million licensing deal with Servier
- IDEAYA Biosciences announces agenda for upcoming R&D day
- IDEAYA (IDYA) Q2 Net Loss Improves 27%
- Ideaya Biosciences earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Mizuho lowers Ideaya Biosciences stock price target to $43 on pipeline review
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- IDEAYA to present phase 2 data on uveal melanoma drug at ESMO
- Hengrui to present phase 1 data on DLL3-targeting lung cancer drug
Дневной диапазон
24.51 25.08
Годовой диапазон
13.45 32.67
- Предыдущее закрытие
- 24.53
- Open
- 24.62
- Bid
- 24.72
- Ask
- 25.02
- Low
- 24.51
- High
- 25.08
- Объем
- 1.357 K
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -4.92%
- 6-месячное изменение
- 51.38%
- Годовое изменение
- -22.31%
