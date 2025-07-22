КотировкиРазделы
IDYA: IDEAYA Biosciences Inc

24.72 USD 0.19 (0.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IDYA за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 25.08.

Дневной диапазон
24.51 25.08
Годовой диапазон
13.45 32.67
Предыдущее закрытие
24.53
Open
24.62
Bid
24.72
Ask
25.02
Low
24.51
High
25.08
Объем
1.357 K
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
-4.92%
6-месячное изменение
51.38%
Годовое изменение
-22.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.