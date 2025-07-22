Währungen / IDYA
IDYA: IDEAYA Biosciences Inc
26.22 USD 1.78 (7.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDYA hat sich für heute um 7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.95 bis zu einem Hoch von 26.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die IDEAYA Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IDYA News
Tagesspanne
24.95 26.43
Jahresspanne
13.45 32.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.44
- Eröffnung
- 25.14
- Bid
- 26.22
- Ask
- 26.52
- Tief
- 24.95
- Hoch
- 26.43
- Volumen
- 2.425 K
- Tagesänderung
- 7.28%
- Monatsänderung
- 0.85%
- 6-Monatsänderung
- 60.56%
- Jahresänderung
- -17.60%
