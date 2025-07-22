KurseKategorien
IDYA: IDEAYA Biosciences Inc

26.22 USD 1.78 (7.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDYA hat sich für heute um 7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.95 bis zu einem Hoch von 26.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die IDEAYA Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.95 26.43
Jahresspanne
13.45 32.67
Vorheriger Schlusskurs
24.44
Eröffnung
25.14
Bid
26.22
Ask
26.52
Tief
24.95
Hoch
26.43
Volumen
2.425 K
Tagesänderung
7.28%
Monatsänderung
0.85%
6-Monatsänderung
60.56%
Jahresänderung
-17.60%
