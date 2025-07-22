Devises / IDYA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IDYA: IDEAYA Biosciences Inc
25.74 USD 0.48 (1.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IDYA a changé de -1.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.27 et à un maximum de 26.22.
Suivez la dynamique IDEAYA Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDYA Nouvelles
- Mizuho réitère sa recommandation Surperformance sur l’action Ideaya Biosciences à 44$
- Mizuho reiterates Outperform rating on Ideaya Biosciences stock at $44
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $38 from $36 at RBC Capital
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Special Call - Slideshow (NASDAQ:IDYA)
- IDEAYA reports promising results in urothelial cancer treatment trial
- Ideaya Biosciences shares jump on promising lung cancer drug data
- IDEAYA reports positive interim data for eye cancer treatment
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $45 at Citizens JMP
- Ideaya and Hengrui report promising data for DLL3-targeted cancer drug
- IDEAYA enrolls first lung cancer patient in targeted therapy trial
- Barclays initiates Ideaya Biosciences stock with Overweight rating
- Ideaya Biosciences stock initiated with Market Outperform rating by Citizens JMP
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $74 by JPMorgan
- IDEAYA Biosciences submits IND for new cancer drug IDE892
- Ideaya Biosciences stock surges after $210 million licensing deal with Servier
- IDEAYA Biosciences announces agenda for upcoming R&D day
- IDEAYA (IDYA) Q2 Net Loss Improves 27%
- Ideaya Biosciences earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Mizuho lowers Ideaya Biosciences stock price target to $43 on pipeline review
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- IDEAYA to present phase 2 data on uveal melanoma drug at ESMO
- Hengrui to present phase 1 data on DLL3-targeting lung cancer drug
Range quotidien
25.27 26.22
Range Annuel
13.45 32.67
- Clôture Précédente
- 26.22
- Ouverture
- 26.22
- Bid
- 25.74
- Ask
- 26.04
- Plus Bas
- 25.27
- Plus Haut
- 26.22
- Volume
- 2.457 K
- Changement quotidien
- -1.83%
- Changement Mensuel
- -1.00%
- Changement à 6 Mois
- 57.62%
- Changement Annuel
- -19.11%
20 septembre, samedi