ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.81 USD 0.04 (2.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICG за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Intchains Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.78 1.91
Годовой диапазон
1.19 12.04
- Предыдущее закрытие
- 1.85
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.78
- High
- 1.91
- Объем
- 292
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- -4.74%
- 6-месячное изменение
- -34.18%
- Годовое изменение
- -58.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.