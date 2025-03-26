Divisas / ICG
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.83 USD 0.02 (1.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ICG de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.80, mientras que el máximo ha alcanzado 1.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intchains Group Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ICG News
Rango diario
1.80 1.88
Rango anual
1.19 12.04
- Cierres anteriores
- 1.81
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.80
- High
- 1.88
- Volumen
- 179
- Cambio diario
- 1.10%
- Cambio mensual
- -3.68%
- Cambio a 6 meses
- -33.45%
- Cambio anual
- -58.12%
