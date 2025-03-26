통화 / ICG
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.87 USD 0.02 (1.06%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICG 환율이 오늘 -1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.85이고 고가는 1.93이었습니다.
Intchains Group Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ICG News
일일 변동 비율
1.85 1.93
년간 변동
1.19 12.04
- 이전 종가
- 1.89
- 시가
- 1.90
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- 저가
- 1.85
- 고가
- 1.93
- 볼륨
- 141
- 일일 변동
- -1.06%
- 월 변동
- -1.58%
- 6개월 변동
- -32.00%
- 년간 변동율
- -57.21%
20 9월, 토요일