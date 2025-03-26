Währungen / ICG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.89 USD 0.06 (3.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICG hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intchains Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICG News
- Intchains Group Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICG)
- Intchains Group Limited (ICG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Intchains Group Q2 2025 sees stock dip despite strategic moves
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- Intchains Group surges 85% following InvestingPro’s April fair value alert
- Allvue and Octaura to Streamline Leveraged Loan Trading and Portfolio Management
- GlobalData extends ICG takeover bid deadline, ends talks with KKR
- GlobalData extends ICG bid deadline, ends takeover talks with KKR
- Intchains Group Limited (ICG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Intchains Group Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Intchains Group Limited to Participate in the Virtual Digital Assets Seminar Presented by Benchmark Company on Tuesday, May 20th at 9:45 a.m. EDT
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Tagesspanne
1.83 1.92
Jahresspanne
1.19 12.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.83
- Eröffnung
- 1.83
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Tief
- 1.83
- Hoch
- 1.92
- Volumen
- 216
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- -0.53%
- 6-Monatsänderung
- -31.27%
- Jahresänderung
- -56.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K