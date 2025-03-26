KurseKategorien
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares

1.89 USD 0.06 (3.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICG hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intchains Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ICG News

Tagesspanne
1.83 1.92
Jahresspanne
1.19 12.04
Vorheriger Schlusskurs
1.83
Eröffnung
1.83
Bid
1.89
Ask
2.19
Tief
1.83
Hoch
1.92
Volumen
216
Tagesänderung
3.28%
Monatsänderung
-0.53%
6-Monatsänderung
-31.27%
Jahresänderung
-56.75%
