通貨 / ICG
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.89 USD 0.06 (3.28%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICGの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.92の高値で取引されました。
Intchains Group Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.83 1.92
1年のレンジ
1.19 12.04
- 以前の終値
- 1.83
- 始値
- 1.83
- 買値
- 1.89
- 買値
- 2.19
- 安値
- 1.83
- 高値
- 1.92
- 出来高
- 216
- 1日の変化
- 3.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.53%
- 6ヶ月の変化
- -31.27%
- 1年の変化
- -56.75%
