ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.87 USD 0.02 (1.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICG ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.93.
Segui le dinamiche di Intchains Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.85 1.93
Intervallo Annuale
1.19 12.04
- Chiusura Precedente
- 1.89
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 1.93
- Volume
- 141
- Variazione giornaliera
- -1.06%
- Variazione Mensile
- -1.58%
- Variazione Semestrale
- -32.00%
- Variazione Annuale
- -57.21%
21 settembre, domenica