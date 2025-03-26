QuotazioniSezioni
ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares

1.87 USD 0.02 (1.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICG ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.93.

Segui le dinamiche di Intchains Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 1.93
Intervallo Annuale
1.19 12.04
Chiusura Precedente
1.89
Apertura
1.90
Bid
1.87
Ask
2.17
Minimo
1.85
Massimo
1.93
Volume
141
Variazione giornaliera
-1.06%
Variazione Mensile
-1.58%
Variazione Semestrale
-32.00%
Variazione Annuale
-57.21%
