ICG: Intchains Group Limited - American Depositary Shares
1.90 USD 0.07 (3.83%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ICG para hoje mudou para 3.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.83 e o mais alto foi 1.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Intchains Group Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.83 1.92
Faixa anual
1.19 12.04
- Fechamento anterior
- 1.83
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.83
- High
- 1.92
- Volume
- 192
- Mudança diária
- 3.83%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -30.91%
- Mudança anual
- -56.52%
