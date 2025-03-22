Валюты / GTY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GTY: Getty Realty Corporation
27.74 USD 0.36 (1.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTY за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.68, а максимальная — 28.13.
Следите за динамикой Getty Realty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GTY
- Getty Realty Stock: Less Than 12x Earnings, 6.5% Yield. What More Can You Ask For? (GTY)
- The Calm Before The Cut
- Earnings call transcript: Getty Realty misses EPS forecast in Q2 2025
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Getty Realty updates federal income tax disclosure in recent SEC filing
- JMP reiterates Market Outperform rating for Getty Realty stock
- Getty earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Getty Realty Q2 2025 presentation: AFFO growth and raised guidance
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Getty Realty declares $0.47 per share quarterly dividend
- Getty Realty stock hits 52-week low at 26.63 USD
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Prologis (PLD) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Getty Realty: Undervalued REIT Poised For A Recovery (NYSE:GTY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Getty Realty Corp. to Report Second Quarter 2025 Financial Results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Getty Realty (GTY): Could See Selling Pressure Ahead, But 6% Yield Is Attractive
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
- Getty Realty Stock: Limited Downside And Room To Grow (NYSE:GTY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Дневной диапазон
27.68 28.13
Годовой диапазон
26.42 33.85
- Предыдущее закрытие
- 28.10
- Open
- 28.13
- Bid
- 27.74
- Ask
- 28.04
- Low
- 27.68
- High
- 28.13
- Объем
- 332
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- -11.26%
- Годовое изменение
- -12.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.