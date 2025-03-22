Währungen / GTY
GTY: Getty Realty Corporation
27.79 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTY hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.62 bis zu einem Hoch von 27.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Getty Realty Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.62 27.98
Jahresspanne
26.42 33.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.78
- Eröffnung
- 27.80
- Bid
- 27.79
- Ask
- 28.09
- Tief
- 27.62
- Hoch
- 27.98
- Volumen
- 316
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -2.53%
- 6-Monatsänderung
- -11.10%
- Jahresänderung
- -12.64%
