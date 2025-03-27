Dövizler / GTY
GTY: Getty Realty Corporation
27.40 USD 0.39 (1.40%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GTY fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.39 ve Yüksek fiyatı olarak 27.89 aralığında işlem gördü.
Getty Realty Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.39 27.89
Yıllık aralık
26.42 33.85
- Önceki kapanış
- 27.79
- Açılış
- 27.67
- Satış
- 27.40
- Alış
- 27.70
- Düşük
- 27.39
- Yüksek
- 27.89
- Hacim
- 286
- Günlük değişim
- -1.40%
- Aylık değişim
- -3.89%
- 6 aylık değişim
- -12.35%
- Yıllık değişim
- -13.86%
21 Eylül, Pazar