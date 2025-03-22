通貨 / GTY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GTY: Getty Realty Corporation
27.79 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GTYの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり27.62の安値と27.98の高値で取引されました。
Getty Realty Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTY News
- Getty Realty Stock: Less Than 12x Earnings, 6.5% Yield. What More Can You Ask For? (GTY)
- The Calm Before The Cut
- Earnings call transcript: Getty Realty misses EPS forecast in Q2 2025
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Getty Realty updates federal income tax disclosure in recent SEC filing
- JMP reiterates Market Outperform rating for Getty Realty stock
- Getty earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Getty Realty Q2 2025 presentation: AFFO growth and raised guidance
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Getty Realty declares $0.47 per share quarterly dividend
- Getty Realty stock hits 52-week low at 26.63 USD
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Prologis (PLD) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Getty Realty: Undervalued REIT Poised For A Recovery (NYSE:GTY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Getty Realty Corp. to Report Second Quarter 2025 Financial Results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Getty Realty (GTY): Could See Selling Pressure Ahead, But 6% Yield Is Attractive
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
- Getty Realty Stock: Limited Downside And Room To Grow (NYSE:GTY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
1日のレンジ
27.62 27.98
1年のレンジ
26.42 33.85
- 以前の終値
- 27.78
- 始値
- 27.80
- 買値
- 27.79
- 買値
- 28.09
- 安値
- 27.62
- 高値
- 27.98
- 出来高
- 316
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -2.53%
- 6ヶ月の変化
- -11.10%
- 1年の変化
- -12.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K