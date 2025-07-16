Валюты / GILT
GILT: Gilat Satellite Networks Ltd
11.28 USD 0.22 (1.91%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GILT за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.25, а максимальная — 11.55.
Следите за динамикой Gilat Satellite Networks Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.25 11.55
Годовой диапазон
4.83 11.60
- Предыдущее закрытие
- 11.50
- Open
- 11.37
- Bid
- 11.28
- Ask
- 11.58
- Low
- 11.25
- High
- 11.55
- Объем
- 1.971 K
- Дневное изменение
- -1.91%
- Месячное изменение
- 22.88%
- 6-месячное изменение
- 77.64%
- Годовое изменение
- 114.04%
