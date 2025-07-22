Währungen / GILT
GILT: Gilat Satellite Networks Ltd
11.40 USD 0.26 (2.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GILT hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.21 bis zu einem Hoch von 11.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gilat Satellite Networks Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GILT News
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Gilat Satellite Networks raises $65 million in private share offering
- Gilat DataPath wins $7 million contract for defense SATCOM terminals
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Is Astera Labs, Inc. (ALAB) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- What Makes Gilat Satellite (GILT) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Gilat stock rises after securing $25 million Peru broadband deal
- Top 2 Tech Stocks That May Collapse In August - Apple (NASDAQ:AAPL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Earnings call transcript: Gilat Satellite Networks beats Q2 2025 expectations
- Gilat Defense Lands Multimillion-Dollar Israeli SATCOM Contract
- Is Astera Labs, Inc. (ALAB) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Israel’s defense ministry awards Gilat multimillion dollar contract
- Will Gilat (GILT) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 11th
- New Strong Buy Stocks for August 11th
- Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gilat Satellite Networks soars 16% after beating second quarter estimates
- Gilat Satellite earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Gilat Defense secures $8 million contract from Israel’s defense ministry
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- Gilat secures $60 million in orders for Peru broadband upgrade
Tagesspanne
11.21 11.52
Jahresspanne
4.83 11.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.14
- Eröffnung
- 11.21
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- Tief
- 11.21
- Hoch
- 11.52
- Volumen
- 2.017 K
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- 24.18%
- 6-Monatsänderung
- 79.53%
- Jahresänderung
- 116.32%
