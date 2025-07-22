货币 / GILT
GILT: Gilat Satellite Networks Ltd
11.06 USD 0.22 (1.95%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GILT汇率已更改-1.95%。当日，交易品种以低点10.98和高点11.36进行交易。
关注Gilat Satellite Networks Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.98 11.36
年范围
4.83 11.60
- 前一天收盘价
- 11.28
- 开盘价
- 11.21
- 卖价
- 11.06
- 买价
- 11.36
- 最低价
- 10.98
- 最高价
- 11.36
- 交易量
- 1.174 K
- 日变化
- -1.95%
- 月变化
- 20.48%
- 6个月变化
- 74.17%
- 年变化
- 109.87%
