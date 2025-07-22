통화 / GILT
GILT: Gilat Satellite Networks Ltd
11.63 USD 0.23 (2.02%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GILT 환율이 오늘 2.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.39이고 고가는 11.81이었습니다.
Gilat Satellite Networks Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.39 11.81
년간 변동
4.83 11.81
- 이전 종가
- 11.40
- 시가
- 11.43
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- 저가
- 11.39
- 고가
- 11.81
- 볼륨
- 2.742 K
- 일일 변동
- 2.02%
- 월 변동
- 26.69%
- 6개월 변동
- 83.15%
- 년간 변동율
- 120.68%
20 9월, 토요일