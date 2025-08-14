Валюты / GH
GH: Guardant Health Inc
55.40 USD 0.61 (1.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GH за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.40, а максимальная — 56.45.
Следите за динамикой Guardant Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.40 56.45
Годовой диапазон
20.14 67.99
- Предыдущее закрытие
- 54.79
- Open
- 54.51
- Bid
- 55.40
- Ask
- 55.70
- Low
- 53.40
- High
- 56.45
- Объем
- 5.118 K
- Дневное изменение
- 1.11%
- Месячное изменение
- -15.86%
- 6-месячное изменение
- 31.40%
- Годовое изменение
- 142.56%
