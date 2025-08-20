КотировкиРазделы
FAST
FAST: Fastenal Company

47.25 USD 0.51 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FAST за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.72, а максимальная — 47.93.

Следите за динамикой Fastenal Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
46.72 47.93
Годовой диапазон
40.14 84.88
Предыдущее закрытие
47.76
Open
47.74
Bid
47.25
Ask
47.55
Low
46.72
High
47.93
Объем
13.331 K
Дневное изменение
-1.07%
Месячное изменение
-4.24%
6-месячное изменение
-38.86%
Годовое изменение
-33.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.