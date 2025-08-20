Валюты / FAST
FAST: Fastenal Company
47.25 USD 0.51 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FAST за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.72, а максимальная — 47.93.
Следите за динамикой Fastenal Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FAST
FAST на Форуме Сообщества
Торговые приложения для FAST
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Blackjack Candle Count
Scott Adam Meldrum
5 (1)
BlackJack Counting EA Я включил основные параметры, которые вы можете настроить в этом советнике. Логика, обученная ИИ (смещение), зашита в код и не подлежит изменению. Чтобы ускорить работу советника, вывод текущего счёта отключён. Однако логика работает в фоновом режиме. Скачайте демо-версию и протестируйте на GOLD H2! Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Предыстория Меня всегда завораживала тонкая игра между стратегией, вероятностью и психологией, присущая таким играм, как шахмат
FREE
Smart Trade Panel MT5test
Filip Valkovic
this is DEMO VERISON (for demo acc.) of TRADING OVERLAY with PARTIAL take profit ("virtual TP") and % risk lot size --- full version available on my 'seller page' as well as version for MT4 Take better control of your trades with ease ! Easy lot size calculation with easy SL/TP setting. Your trading will be much more comfortable with this tool! Main goal with this tool is very SIMPLE and FAST operation! Works like any EA, add it to selected chart and trade ! Features: start tra
FREE
EMAs Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
For those traders and students who follow the famous brazilian trader Igor Rodrigues (Mago Trader) here it is his famous 2 EMAs - based on Phi ratios - and packed with a twist: a Filling Area , to easily and visually spot the corresponding trend on the chart. You can turn On and Off this filling. If you don't know Igor Rodrigues and you are a brazilian trader and student, just google for him... Very simple and useful indicator. If you are looking also for the MACD -based indicator of this trade
FREE
MACD Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (4)
For those traders and students who follow the famous brazilian trader Igor Rodrigues (Mago Trader) here it is another tool he uses: a 2-line MACD specially set with Phi ratios. This MACD is packed with a twist: a Filling Area , to easily and visually spot the corresponding trend on the chart. Obviously, you can turn On and Off this filling feature. If you don't know Igor Rodrigues and you are a brazilian trader and student, just google for him... Very simple and useful indicator. If you are loo
FREE
Fast Fibonacci Grid MT5
Grzegorz Korycki
2.5 (2)
Вам никогда не докучала ручная настройка уровней коррекции Фибоначчи? Вы задумывались об инструменте, который бы автоматически настраивал определенные уровни Фибоначчи под вашу торговлю? Тогда этот инструмент для вас: торгующий по сетке индикатор Fast Fibonacci Grid позволит вам быстро настроить уровни коррекции Фибоначчи и построить сетку Фибоначчи! Всего лишь несколькими кликами вы сможете настроить свою сеточную торговлю на основе этих уровней. Изменяемая графика, размеры шрифтов и графически
FREE
AK CAP Toolbox
AK Capital Markets Limited
5 (1)
the AK CAP toolbox free to use; it includes the same indicators we use for our daily trading and we think the simpler the better. Lightweight indicator for use on all timeframes. that includes VWAP with vwap value indicator on top right. 3 EMA: FAST, MEDIUM, SLOW the candle timer to show how much time left in a candle. colors and positions are fully customizable. enjoy
FREE
Дневной диапазон
46.72 47.93
Годовой диапазон
40.14 84.88
- Предыдущее закрытие
- 47.76
- Open
- 47.74
- Bid
- 47.25
- Ask
- 47.55
- Low
- 46.72
- High
- 47.93
- Объем
- 13.331 K
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -4.24%
- 6-месячное изменение
- -38.86%
- Годовое изменение
- -33.80%
