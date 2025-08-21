Währungen / FAST
FAST: Fastenal Company
47.22 USD 0.10 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FAST hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.83 bis zu einem Hoch von 47.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fastenal Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für FAST
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Blackjack Candle Count
Scott Adam Meldrum
5 (1)
BlackJack Counting EA Ich habe die wichtigsten Parameter eingefügt, die du zur Feinabstimmung des EA benötigst; die Logik, die mithilfe von KI (der Bias) trainiert wurde, ist fest im Code verankert. Um den EA zu beschleunigen, wird die Ausgabe des laufenden Zählers weggelassen – die Logik arbeitet jedoch im Hintergrund weiter. Lade die Demo herunter und teste sie auf GOLD H2! Bei Fragen, kontaktiere mich bitte. Hintergrund Ich war schon immer fasziniert von dem komplexen Zusammenspiel aus Strate
FREE
Trade Panel Fast EA
Semih Goksel
TradePanel v77.41 Fast EA - Vollständige Dokumentation der Funktionen Dies ist ein umfassender TradePanel Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der fortschrittliche Order-Management-Funktionen mit realen und virtuellen Order-Ausführungsmodi bietet. TradePanel v77.41 Fast EA ist für professionelle Trader und zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben. Wenn professionelle Trader auf der Suche nach einem fortschrittlicheren TradePanel EA sind, schauen Sie sich bitte meine anderen EA an und sehen Si
FREE
Smart Trade Panel MT5test
Filip Valkovic
dies ist eine DEMO VERISON (für Demokonto) von TRADING OVERLAY mit PARTIAL take profit ("virtual TP") und % Risiko Losgröße ---Vollversion verfügbar auf meiner 'Verkäuferseite' sowie als Version für MT4 Übernehmen Sie mit Leichtigkeit eine bessere Kontrolle über Ihre Trades! Einfache Losgrößenberechnung mit einfacher SL/TP-Einstellung. Ihr Handel wird mit diesem Tool viel komfortabler sein! Das Hauptziel dieses Tools ist eine sehr EINFACHE und SCHNELLE Bedienung! Funktioniert wie jeder EA, fü
FREE
MACD Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (4)
Für die Trader und Studenten, die dem berühmten brasilianischen Trader Igor Rodrigues (Mago Trader) folgen, hier ein weiteres Tool, das er verwendet: ein 2-Linien-MACD, der speziell mit Phi-Ratios eingestellt ist. Dieser MACD ist mit einer Besonderheit ausgestattet: einem Auffüllungsbereich , um den entsprechenden Trend auf dem Chart leicht und visuell zu erkennen. Natürlich können Sie diese Füllfunktion ein- und ausschalten. Wenn Sie Igor Rodrigues nicht kennen und ein brasilianischer Trader un
FREE
EMAs Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Für die Trader und Studenten, die dem berühmten brasilianischen Trader Igor Rodrigues (Mago Trader) folgen, gibt es hier seine berühmten 2 EMAs - basierend auf Phi-Ratios - und mit einer Besonderheit versehen: einem Füllbereich , um den entsprechenden Trend auf dem Chart leicht und visuell zu erkennen. Sie können diese Füllung ein- und ausschalten. Wenn Sie Igor Rodrigues nicht kennen und ein brasilianischer Trader und Student sind, googeln Sie einfach nach ihm... Ein sehr einfacher und nützlich
FREE
Fast Fibonacci Grid MT5
Grzegorz Korycki
2.5 (2)
Haben Sie jemals das Gefühl, irritiert durch die manuelle Anpassung Fibonacci Retracement-Levels? Haben Sie jemals ein Werkzeug, das automatisch auf bestimmte Fibonacci-Levels mit Ihrem Handel anzupassen war haben wollen? Nun, hier ist ein Tool für Sie: Fast Fibonacci-Indikator und Grid Trader ermöglicht es Ihnen, schnell anpassen Fibonacci-Retracement-Levels oder konstruieren Fibonacci-Erweiterung Gitter! Sie können auch schnell Ihr Grid-Trading basierend auf diesen Levels einrichten - mit nur
FREE
