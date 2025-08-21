Divisas / FAST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FAST: Fastenal Company
47.12 USD 0.13 (0.28%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FAST de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.99, mientras que el máximo ha alcanzado 47.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fastenal Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAST News
- These 3 Stock-Split Stocks Are Absolutely Crushing the Benchmark S&P 500 This Year
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- Are Industrial Products Stocks Lagging AGCO (AGCO) This Year?
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Raymond James reiterates Underperform rating on Fastenal stock
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/4/2025 - TipRanks.com
- 1 Magnificent Stock-Split Stock Up 157,000% Since Its IPO to Buy in September, and 1 to Absolutely Avoid
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Fastenal (FAST) is a Great Choice
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- QQQ ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Are Industrial Products Stocks Lagging Fastenal (FAST) This Year?
- SIEGY vs. FAST: Which Stock Is the Better Value Option?
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
FAST on the Community Forum
- Double EMA cross + ATR targets + BB filter (20)
- News source (9)
- FAST GROWING +3700% IN 1 MONTH (5)
- FAST reply please..... your advice rqstd :) (2)
- Sending Orders - BEST and FAST way (OPINION) (2)
- NEED A PROGRAMMER FAST WAY NO DELAYING PLEASE!!!!!!!! (1)
- Fast and slow ea (1)
- Alert for an angle between two indicators
- EA on earnings announcement - FAST scrapping
- I need an simple button to buy and sell
- Question with running the optimization using cloud agents
Aplicaciones comerciales para FAST
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Blackjack Candle Count
Scott Adam Meldrum
5 (1)
BlackJack Counting EA He incluido los parámetros principales que necesitas para ajustar el EA; la lógica, entrenada mediante IA (el sesgo), está codificada de forma fija. Para acelerar el EA, se ha omitido la impresión del conteo continuo, aunque la lógica sigue funcionando en segundo plano. ¡Descarga la demo y pruébala en GOLD H2! Si tienes alguna pregunta, por favor contáctame. Antecedentes Siempre me ha cautivado la compleja danza entre la estrategia, la probabilidad y la psicología inherente
FREE
Smart Trade Panel MT5test
Filip Valkovic
esta es la VERISON DEMO (para cuenta demo) de TRADING OVERLAY con toma de beneficios PARCIAL ("TP virtual") y % de riesgo en el tamaño del lote ---versión completa disponible en mi 'página de vendedor' así como versión para MT4 ¡Tome un mejor control de sus operaciones con facilidad ! Fácil cálculo del tamaño del lote con fácil ajuste de SL/TP. ¡Sus operaciones serán mucho más cómodas con esta herramienta! El objetivo principal de esta herramienta es un funcionamiento muy SENCILLO y RÁPIDO .
FREE
EMAs Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Para aquellos traders y estudiantes que siguen al famoso trader brasileño Igor Rodrigues (Mago Trader) aquí están sus famosas 2 EMAs - basadas en ratios Phi - y con un giro: un Área de Relleno , para detectar fácil y visualmente la tendencia correspondiente en el gráfico. Puede activar y desactivar este relleno. Si no conoces a Igor Rodrigues y eres un trader y estudiante brasileño, búscalo en Google... Indicador muy simple y útil. If you are looking also for the MACD -based indicator of this t
FREE
MACD Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (4)
Para aquellos traders y estudiantes que siguen al famoso trader brasileño Igor Rodrigues (Mago Trader) aquí tienen otra herramienta que utiliza: un MACD de 2 líneas especialmente configurado con ratios Phi. Este MACD viene con un giro: un Área de Relleno , para detectar fácil y visualmente la tendencia correspondiente en el gráfico. Obviamente, puede activar y desactivar esta función de relleno. Si no conoces a Igor Rodrigues y eres un trader y estudiante brasileño, búscalo en google... Indicado
FREE
Fast Fibonacci Grid MT5
Grzegorz Korycki
2.5 (2)
¿Alguna vez se sintió irritado por ajustar manualmente los niveles de retroceso de Fibonacci? ¿Alguna vez has querido tener una herramienta que se ajusta automáticamente a ciertos niveles de Fibonacci con su comercio? Bueno, aquí es una herramienta para usted: ¡Rápido indicador de Fibonacci y el comerciante Grid le permite ajustar rápidamente los niveles de retroceso de Fibonacci o construir rejilla de extensión de Fibonacci! También puede configurar rápidamente su comercio de cuadrícula sobre l
FREE
AK CAP Toolbox
AK Capital Markets Limited
5 (1)
la caja de herramientas de AK CAP es de uso gratuito; incluye los mismos indicadores que utilizamos para nuestro trading diario y pensamos que cuanto más simple mejor. Indicador ligero para usar en todos los marcos temporales. que incluye VWAP con indicador de valor vwap arriba a la derecha. 3 EMA: RÁPIDO, MEDIO, LENTO el temporizador de velas para mostrar cuánto tiempo queda en una vela. colores y posiciones son totalmente personalizables. disfrutar de
FREE
Rango diario
46.99 47.75
Rango anual
40.14 84.88
- Cierres anteriores
- 47.25
- Open
- 47.52
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Low
- 46.99
- High
- 47.75
- Volumen
- 11.581 K
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- -4.50%
- Cambio a 6 meses
- -39.03%
- Cambio anual
- -33.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B