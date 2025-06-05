Валюты / EE
EE: Excelerate Energy Inc Class A
23.76 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EE за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.55, а максимальная — 24.10.
Следите за динамикой Excelerate Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.55 24.10
Годовой диапазон
21.99 32.99
- Предыдущее закрытие
- 23.86
- Open
- 23.93
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Low
- 23.55
- High
- 24.10
- Объем
- 407
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- -12.45%
- Годовое изменение
- 8.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.